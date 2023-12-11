"Охотился" на аэродромы и учебные центры. Агента РФ приговорили к 15 годам тюрьмы

Житель Одесской области помогал РФ и сдавал позиции аэродромов региона. За это его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

О ком идет речь

Как установило следствие, осужденным является работник одной из местных больниц, который имел прокремлевские взгляды и периодически обнародовал их на страницах российских Telegram-каналов.

Таким образом он попал в поле зрения оккупантов, которые летом прошлого года дистанционно завербовали его через общение в популярном мессенджере.

Для сбора развединформации предатель самостоятельно объезжал территорию региона и скрыто фиксировал места базирования или маршруты движения украинских войск.

Что он конкретно сдавал россиянам

Полученные сведения он передавал агрессору в виде обозначения локаций украинских объектов на электронных картах с подробным описанием, в частности относительно ориентировочного количества личного состава и техники Сил обороны.

Прежде всего он пытался выявить и передать оккупантам точные координаты возможных пунктов дислокации военных аэродромов и учебных центров ВСУ на территории региона.

"Также он "обращал внимание" на места наибольшего сосредоточения личного состава и боевой техники украинских защитников в разных районах области", - пишет СБУ.

Фото: Предатель (facebook.com/don.gp.gov.ua)

В случае получения разведданных захватчики планировали использовать их для планирования новых и корректировки повторных воздушных атак на Одесскую область, в том числе с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

Суд отправил предателя в тюрьму

Сотрудники СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили российского агента, задокументировали преступные действия и задержали его в августе 2022 года.

Тем самым была сорвана реализация вражеских планов по подготовке серии воздушных ударов по стратегически важным объектам в области.

На основании собранных доказательств суд признал российского агента виновным по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Суды над предателями в Украине

Сотрудник управления госохраны перешел на сторону россиян во время оккупации части Черниговской области. Суд признал его виновным в госизмене и дезертирстве.

Также боевик из "народной комендатуры ЛНР" попал в плен к украинским военным. Его приговорили к 12 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.