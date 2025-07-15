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Полювання вдень та вночі: прикордонники показали ліквідацію росіян на одному з напрямків

Ілюстративне фото: прикордонники показали ліквідацію росіян на одному з напрямків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники продовжують тримати оборону. Цього разу було ліквідовано групу окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Розрахунки БпЛА "Вампір" 15 мобільного прикордонного загону влаштовують справжнє полювання: день і ніч, поле чи лісосмуга - всюди, де ворог і не чекає", - підписано відео.

Завдяки вдалій роботі за добу було ліквідовано 5 окупантів, ще 3 - поранено.

Раніше ми писали про те, що прикордонники оприлюднили відео результативних ударів по російських позиціях в Донецькій області. Унаслідок атаки було знищено склад боєприпасів, техніку та живу силу ворога.

Також нещодавно українські розвідники бригади "Чорний ліс" виявили сучасний зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" армії РФ та оперативно скоригували по ньому удар. Установку було повністю знищено.

Перед тим бійці ЗСУ рознесли вщент ще один російський ЗРК "Бук-М1" під час переміщення.

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