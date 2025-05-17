Феєрверк із детонацією. Українські військові знищили російський ЗРК "Бук-М1"
ВСУ знищили російський ЗРК "Бук-М1" під час операції на фронті. Установку повністю знищено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ.
Українські розвідники бригади "Чорний ліс" виявили сучасний зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" російських військових та оперативно скоригували по ньому удар.
В результаті установку вартістю близько 10 мільйонів доларів було повністю знищено.
Що відомо про "Бук-М1"
Зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" - це радянська (а потім і російська) мобільна система ППО середньої дальності, розроблена для ураження авіаційних цілей, таких як винищувачі, бомбардувальники, вертольоти, а також крилаті ракети і безпілотники.
Комплекс включає радар виявлення та наведення, а також пускові установки з ракетами, здатними знищувати цілі на відстані до 25 кілометрів і на висоті до 22 кілометрів. "Бук-М1" є мобільним і може швидко змінювати позиції, що ускладнює його ураження.
Знищення "Бук-М1" значно послаблює здатність ворога контролювати повітряний простір і захищати свої війська від авіаційних ударів.
Успіхи українських бійців
Нагадаємо, ЗСУ також завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Оса" на Вугледарському напрямку. Вони послабили здатність противника захищати свої позиції від повітряних атак.
Також на Вовчанському напрямку підрозділ "Скорпіон" у співпраці з РУБпАК "Фурія" успішно знищив точку злету ворожих дронів, дві антени зв’язку та комплекс відеоспостереження "Муром-М", який ворог намагався замаскувати під шпаківню.
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