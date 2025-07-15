Охота днем и ночью: пограничники показали ликвидацию россиян на одном из направлений

"Расчеты БпЛА "Вампир" 15 мобильного пограничного отряда устраивают настоящую охоту: день и ночь, поле или лесополоса - везде, где враг и не ждет", - подписано видео.

Благодаря удачной работе за сутки было ликвидировано 5 оккупантов, еще 3 - ранены.

Ранее мы писали о том, что пограничники обнародовали видео результативных ударов по российским позициям в Донецкой области. В результате атаки были уничтожены склад боеприпасов, техника и живая сила врага.