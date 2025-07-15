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Охота днем и ночью: пограничники показали ликвидацию россиян на одном из направлений

Иллюстративное фото: пограничники показали ликвидацию россиян на одном из направлений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинские пограничники продолжают держать оборону. На этот раз была ликвидирована группа оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Расчеты БпЛА "Вампир" 15 мобильного пограничного отряда устраивают настоящую охоту: день и ночь, поле или лесополоса - везде, где враг и не ждет", - подписано видео.

Благодаря удачной работе за сутки было ликвидировано 5 оккупантов, еще 3 - ранены.

Ранее мы писали о том, что пограничники обнародовали видео результативных ударов по российским позициям в Донецкой области. В результате атаки были уничтожены склад боеприпасов, техника и живая сила врага.

 

Также недавно украинские разведчики бригады "Черный лес" обнаружили современный зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" армии РФ и оперативно скорректировали по нему удар. Установка была полностью уничтожена.

Перед тем бойцы ВСУ разнесли вдребезги еще один российский ЗРК "Бук-М1" во время перемещения.

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