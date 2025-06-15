ua en ru
Нд, 15 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Тріада" ударів по ворогу: прикордонники знищили БК і живу силу РФ на Донеччині

Україна, Неділя 15 червня 2025 21:19
UA EN RU
"Тріада" ударів по ворогу: прикордонники знищили БК і живу силу РФ на Донеччині Фото: прикордонники знищили БК і живу силу РФ на Донеччині (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники оприлюднили відео результативних ударів по російських позиціях в Донецькій області. Унаслідок атаки було знищено склад боєприпасів, техніку та живу силу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео підрозділу "Фенікс".

Пілоти підрозділу "Фенікс" прикордонної бригади "Помста" продемонстрували видовищні кадри своєї роботи в Донецькій області.

Як зазначається, на відео зафіксовано кілька епізодів успішної бойової роботи:

  • ворожий склад з БК;
  • епічна гонитва за мотоциклістом;
  • ліквідація ворожих FPV-засідок.

"Палає ворожий склад з БК, епічна гонитва за мотоциклістом, розмінування FPV-засідок", - пояснили самі бійці.

Також на відео видно, що українські прикордонники знищили ворожий пікап, окупанта та кілька FPV.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, за останню добу, з 14 на 15 червня, росіяни втратили в боях проти України ще понад тисячу осіб. Загалом, як відомо, від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ перевищують 1 млн солдатів.

Також ми писали, що за останню добу ЗСУ знищили 33 артсистеми, 123 дрони і 89 одиниць автотехніки противника.

Ба більше, сьогодні надвечір Генеральний штаб ЗСУ розповів, що Україна уразила ключове виробництво ударних дронів окупантів у Татарстані.

Детальніше можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України Прикордонники
Новини
"План фон дер Ляєн - Зеленського": Сійярто видав нову антиукраїнську маячню
"План фон дер Ляєн - Зеленського": Сійярто видав нову антиукраїнську маячню
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді