"Тріада" ударів по ворогу: прикордонники знищили БК і живу силу РФ на Донеччині

Прикордонники оприлюднили відео результативних ударів по російських позиціях в Донецькій області. Унаслідок атаки було знищено склад боєприпасів, техніку та живу силу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео підрозділу "Фенікс".

Також на відео видно, що українські прикордонники знищили ворожий пікап, окупанта та кілька FPV.

"Палає ворожий склад з БК, епічна гонитва за мотоциклістом, розмінування FPV-засідок", - пояснили самі бійці.

Як зазначається, на відео зафіксовано кілька епізодів успішної бойової роботи:

Пілоти підрозділу "Фенікс" прикордонної бригади "Помста" продемонстрували видовищні кадри своєї роботи в Донецькій області.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, за останню добу, з 14 на 15 червня, росіяни втратили в боях проти України ще понад тисячу осіб. Загалом, як відомо, від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ перевищують 1 млн солдатів.

Також ми писали, що за останню добу ЗСУ знищили 33 артсистеми, 123 дрони і 89 одиниць автотехніки противника.

Ба більше, сьогодні надвечір Генеральний штаб ЗСУ розповів, що Україна уразила ключове виробництво ударних дронів окупантів у Татарстані.

Детальніше можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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