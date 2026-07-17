Полює на "Шахеди" й "Ланцети": Міноборони розповіло про новий український дрон "Циклоп"

В Україні затвердили і допустили до використання у Збройних Силах новий безпілотний авіаційний комплекс "Циклоп", призначений для ураження повітряних і наземних цілей противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
БпАК "Циклоп" розробили на українському підприємстві, яке має досвід виготовлення зразків озброєння і військової техніки спеціально для виконання завдань у сучасній війні високої інтенсивності.
Різні модифікації "Циклопа" працюють на фронті вже кілька років.
Комплекс має кілька модифікацій, орієнтованих для виконання різних військових завдань.
Одні - дешевші, конструктивно простіші і легші в експлуатації, розраховані на ураження наземних цілей або повітряних, які рухаються повільно і на незначній висоті.
Інші - мають значно вищі тактико-технічні характеристики, розраховані на ефективне ураження швидкісних "шахедів" на значній висоті.
БпЛА "Циклоп" має розмах крил трохи більше 1 м та може перебувати у повітрі майже 1,5 години. Він здіймається вище, ніж максимальна висота роботи російських ударних або розвідувальних повітряних безпілотників.
За даними Міноборони, радіусу дії комплексу вдосталь для прикриття будь-якого обласного центру України від безпілотних засобів повітряного нападу.
Компактні розміри і висока швидкість БпЛА "Циклоп" суттєво знижують ризик ураження ворожими засобами.
БпЛА "Циклоп V2" вже знищив понад сотню повітряних цілей. Серед них:
Першого російського "шахеда" над територією російської Курської області уразив саме "Циклоп".
Нагадаємо, нещодавно українська Dark River анонсувала показ дрона-перехоплювача APUS-1, призначеного для боротьби з "Шахедами" та розвідувальними безпілотниками - його вже використовують десять військових підрозділів.
Раніше компанія TAF Industries розпочала серійне виробництво перехоплювача Octopus-100, розробленого для знищення реактивних "Шахедів" на високих швидкостях.