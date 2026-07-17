Охотится на "Шахеды" и "Ланцеты": Минобороны рассказало о новом украинском дроне "Циклоп"

Что известно о "Циклопе"

БПК "Циклоп" разработали на украинском предприятии, которое имеет опыт изготовления образцов вооружения и военной техники специально для выполнения задач в современной войне высокой интенсивности.

Различные модификации "Циклопа" работают на фронте уже несколько лет.

Комплекс имеет несколько модификаций, ориентированных на выполнение различных военных задач.

Одни – более дешевые, конструктивно более простые и более легкие в эксплуатации, рассчитанные на поражение наземных целей или воздушных, которые двигаются медленно и на незначительной высоте.

Другие – имеют значительно более высокие тактико-технические характеристики, рассчитанные на эффективное поражение скоростных "шахедов" на значительной высоте.

Технические характеристики

БпЛА "Циклоп" имеет размах крыльев не более 1 м и может находиться в воздухе почти 1,5 часа. Он поднимается выше, чем максимальная высота работы российских ударных или разведывательных воздушных беспилотников.

По данным Минобороны, радиуса действия комплекса достаточно для прикрытия любого областного центра Украины от беспилотных средств воздушного нападения.

Компактные размеры и высокая скорость БПЛА "Циклоп" существенно снижают риск поражения враждебными средствами.

Какие дроны РФ сбивает "Циклоп"

БПЛА "Циклоп V2" уже уничтожил более сотни воздушных целей. Среди них:

"Герберо";

Zala;

"Орлан";

Supercam;

"Ланцет";

"Молния".

Первого российского "шахеда" над территорией российской Курской области поразил именно "Циклоп".