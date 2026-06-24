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В Україні розпочали випуск перехоплювача реактивних "Шахедів"

14:00 24.06.2026 Ср
2 хв
Як виглядає новий дрон-перехоплювач?
aimg Костянтин Широкун
В Україні розпочали випуск перехоплювача реактивних "Шахедів" Фото: TAF Industries розпочала випуск перехоплювача реактивних "Шахедів" (x.com/DefenceU)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українська компанія TAF Industries розпочала серійне виробництво дрона-перехоплювача Octopus-100 проти реактивних "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що наразі Octopus-100 можна замовити та отримати у пришвидшені терміни, не очікуючи виготовлення, адже компанія має складські запаси цього виробу. Наявність логістичної експертизи дозволила вибудувати надійні ланцюги постачання комплектуючих.

Наразі продукт можна придбати як через сайт компанії, так і через Brave1 Market. Ціна одного виробу - 117 тисяч гривень, а ціна комплекту із 10 дронами та всім необхідним обладнанням для роботи - 1 574 000 гривень.

"Наразі партія перехоплювачів Octopus-100 відтестована нашою командою та передана військовим підрозділам на бойове застосування. Завдяки наявному досвіду розробки та виробництва БпЛА, нам вдалося підвищити швидкість цього перехоплювача більш ніж на 20%" , - зазначив СЕО TAF Industries Володимир Зіновський.

Інженери TAF Industries також вдосконалили аеродинаміку цього виробу, завдяки комплексному рішенню – заміні батареї, моторів, покращенню конструкції пропелерів.

В Україні розпочали випуск перехоплювача реактивних &quot;Шахедів&quot;

Octopus-100 призначений для знищення реактивних "Шахедів" та інших повітряних цілей на високих швидкостях, зокрема, в темний час доби. Цей дрон може працювати в умовах дії РЕБ.

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У компанії додають, що аби навчитися літати на Octopus-100, досвідченому пілоту потрібно кілька днів, новачку ж необхідно спочатку засвоїти основи керування FPV-дронами. Утім, щоб працювати з такими дронами-перехоплювачами у складі мобільно-вогневої групита взаємодіяти з фахівцями із детекції, потрібно близько місяця.

Раніше повідомлялось, що в Україні створили унікальну ракету DART, яку запускають безпосередньо зі стратосферних аеростатів. Головною особливістю розробки стала її повна стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Ракету підіймають у небо на спеціальних кулях, а пуски відбуваються на великій висоті: у діапазоні від 12 до 18 кілометрів. Спеціальні сервоприводи відповідають за точність активації. Вони утримують стабільну траєкторію польоту. Система працює надійно за будь-яких умов скидання.

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