Полює на "Шахеди" й "Ланцети": Міноборони розповіло про новий український дрон "Циклоп"

В Україні затвердили і допустили до використання у Збройних Силах новий безпілотний авіаційний комплекс "Циклоп", призначений для ураження повітряних і наземних цілей противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Що відомо про "Циклоп"

БпАК "Циклоп" розробили на українському підприємстві, яке має досвід виготовлення зразків озброєння і військової техніки спеціально для виконання завдань у сучасній війні високої інтенсивності.

Різні модифікації "Циклопа" працюють на фронті вже кілька років.

Комплекс має кілька модифікацій, орієнтованих для виконання різних військових завдань.

Одні - дешевші, конструктивно простіші і легші в експлуатації, розраховані на ураження наземних цілей або повітряних, які рухаються повільно і на незначній висоті.

Інші - мають значно вищі тактико-технічні характеристики, розраховані на ефективне ураження швидкісних "шахедів" на значній висоті.

Технічні характеристики

БпЛА "Циклоп" має розмах крил трохи більше 1 м та може перебувати у повітрі майже 1,5 години. Він здіймається вище, ніж максимальна висота роботи російських ударних або розвідувальних повітряних безпілотників.

За даними Міноборони, радіусу дії комплексу вдосталь для прикриття будь-якого обласного центру України від безпілотних засобів повітряного нападу.

Компактні розміри і висока швидкість БпЛА "Циклоп" суттєво знижують ризик ураження ворожими засобами.

Які дрони РФ збиває "Циклоп"

БпЛА "Циклоп V2" вже знищив понад сотню повітряних цілей. Серед них:

"Гербера";

Zala;

"Орлан";

Supercam;

"Ланцет";

"Молнія".

Першого російського "шахеда" над територією російської Курської області уразив саме "Циклоп".