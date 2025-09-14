Полякова і Джамала показали, як носити яскраві "луки" та виглядати максимально стильно

Як носити рожевий цієї осені - стильний приклад від Джамали

Співачка обрала total-look у ніжно-рожевих відтінках. Вона приміряла об’ємні "парашутні" штани, лавандову футболку та кросівки в тон.

Завдяки поєднанню близьких кольорів і різних фактур образ виглядає свіжо й сучасно, а не надто "солодко". А сонцезахисні окуляри й мінімалістичні прикраси додають стриманого шику та балансують яскраву гаму.

Джамала вразила стильним "луком" (скріншот)

Щоб повторити подібний образ, поєднуйте речі однієї гами, але різних відтінків: світліший верх і трохи насиченіший низ або навпаки. Головне не перевантажувати "лук" зайвими деталями, дати кольору "дихати" та обрати прості аксесуари. Такий прийом підходить і для прогулянки містом, і для неформальної зустрічі.

Як поєднувати кольорові речі з білими - яскравий образ від Полякової

Співачка зробила ставку на поєднання класики й сміливого кольору. Полякова вдягла молочний костюм з подовженим піджаком, який доповнила яскраво-зеленою майкою, кросівками в тон і компактною сумкою.

Акцентний колір оживив стриману основу й перетворив лаконічний костюм на справжній модний маніфест.

Полякова зачарувала яскравим образом (скріншот)

Щоб створити подібний образ, комбінуйте світлу базу (білий або кремовий костюм, спідницю чи джинси) з насиченими акцентами: смарагдовим, фуксією, неоново-жовтим. Додайте один або два кольорових елементи (топ, сумку, взуття) і отримаєте свіжий та виразний "лук".

Найкращі комбінації кольорів цієї осені

Щоб образ виглядав гармонійно та дорого, варто поєднувати базові тони з яскравими акцентами. Найбільш вдалими стануть такі пари:

Кремовий та смарагдовий. Стримана база й глибокий зелений створюють елегантний контраст.

Молочний та яскраво-рожевий. Легкий фон підкреслює ніжність і додає свіжості образу.

Бежевий та фуксія. Поєднання теплих відтінків робить навіть простий аутфіт ефектним і "дорогим".

Сірий та лавандовий. М’яка пара, яка додає вишуканості та підходить і для офісу, і для вечора.

Такі дуети легко адаптувати під будь-яку подію, від прогулянки до ділової зустрічі, і вони завжди виглядають стильно без зайвих зусиль.