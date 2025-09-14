RU

Полякова и Джамала показали, как носить яркие "луки" и выглядеть максимально стильно

Оля Полякова и Джамала (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Осенью хочется носить стильные образы с акцентами, чтобы выглядеть ярко и поднимать себе настроение яркими цветами. И певицы Оля Полякова и Джамала уже показали, как можно комбинировать вещи разных оттенков, чтобы это было действительно красиво.

РБК-Украина рассказывает, как сочетать яркие цвета и выглядеть стильно.

Как носить розовый этой осенью - стильный пример от Джамалы

Певица выбрала total-look в нежно-розовых оттенках. Она примерила объемные "парашютные" брюки, лавандовую футболку и кроссовки в тон.

Благодаря сочетанию близких цветов и разных фактур образ выглядит свежо и современно, а не слишком "сладко". А солнцезащитные очки и минималистичные украшения добавляют сдержанного шика и балансируют яркую гамму.

Джамала поразила стильным "луком" (скриншот)

Чтобы повторить подобный образ, сочетайте вещи одной гаммы, но разных оттенков: более светлый верх и чуть более насыщенный низ или наоборот. Главное не перегружать "лук" лишними деталями, дать цвету "дышать" и выбрать простые аксессуары. Такой прием подходит и для прогулки по городу, и для неформальной встречи.

Как сочетать цветные вещи с белыми - яркий образ от Поляковой

Певица сделала ставку на сочетание классики и смелого цвета. Полякова надела молочный костюм с удлиненным пиджаком, который дополнила ярко-зеленой майкой, кроссовками в тон и компактной сумкой.

Акцентный цвет оживил сдержанную основу и превратил лаконичный костюм в настоящий модный манифест.

Полякова очаровала ярким образом (скриншот)

Чтобы создать подобный образ, комбинируйте светлую базу (белый или кремовый костюм, юбку или джинсы) с насыщенными акцентами: изумрудным, фуксией, неоново-желтым. Добавьте один или два цветных элемента (топ, сумку, обувь) и получите свежий и выразительный "лук".

Лучшие комбинации цветов этой осенью

Чтобы образ выглядел гармонично и дорого, стоит сочетать базовые тона с яркими акцентами. Наиболее удачными станут такие пары:

  • Кремовый и изумрудный. Сдержанная база и глубокий зеленый создают элегантный контраст.
  • Молочный и ярко-розовый. Легкий фон подчеркивает нежность и добавляет свежести образу.
  • Бежевый и фуксия. Сочетание теплых оттенков делает даже простой аутфит эффектным и "дорогим".
  • Серый и лавандовый и лавандовый. Мягкая пара, которая добавляет изысканности и подходит и для офиса, и для вечера.

Такие дуэты легко адаптировать под любое событие, от прогулки до деловой встречи, и они всегда выглядят стильно без лишних усилий.

ДжамалаОля ПоляковаКрасотаМодные трендыСтиль жизни