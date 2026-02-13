Поляків убезпечили від в'язниці за службу в лавах ЗСУ

Документ, розроблений депутатами "Громадянської коаліції", передбачає "прощення і відпущення" злочинів і проступків, пов'язаних із:

вступом до української армії без офіційної згоди компетентних органів Польщі;

проведенням набору на таку службу;

порушенням положень закону про оборону вітчизни та закону про загальний військовий обов'язок.

Умови звільнення від відповідальності

Припинення кримінальної відповідальності охоплює дії, вчинені в період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2026 року.

Положення закону поширюються виключно на службу в ЗСУ, які підпорядковуються легітимній владі України. Документ не поширюється на службу в найманих військових формуваннях, заборонених міжнародним правом.

Обов'язки добровольців

Згідно з положеннями закону, після повернення до Польщі громадянин зобов'язаний:

подати письмову декларацію на ім'я міністра національної оборони із зазначенням дати і місця проходження служби.

декларація подається під страхом відповідальності за надання неправдивих свідчень.

інформація в документі захищається грифом "для службового користування".

Міністр оборони надаватиме ці дані відповідним військовим органам і прокуратурі для закриття або недопущення порушення кримінальних справ.

Розробники закону наголошують, що положення не заохочують участь у бойових діях, а лише спрямовані на те, щоб проти польських громадян не порушувалися провадження за захист свободи та незалежності України.

Варто зауважити, що згідно з польським законодавством, громадянину, який служить в іноземній армії або іноземній військовій організації без згоди відповідного органу, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 місяців до 5 років.