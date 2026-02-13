Поляків убезпечили від в'язниці за службу в лавах ЗСУ

Сейм Польщі ухвалив закон про звільнення від кримінальної відповідальності громадян, які добровільно вступили до лав ЗСУ для відбиття російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
Документ, розроблений депутатами "Громадянської коаліції", передбачає "прощення і відпущення" злочинів і проступків, пов'язаних із:
Припинення кримінальної відповідальності охоплює дії, вчинені в період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2026 року.
Положення закону поширюються виключно на службу в ЗСУ, які підпорядковуються легітимній владі України. Документ не поширюється на службу в найманих військових формуваннях, заборонених міжнародним правом.
Згідно з положеннями закону, після повернення до Польщі громадянин зобов'язаний:
Міністр оборони надаватиме ці дані відповідним військовим органам і прокуратурі для закриття або недопущення порушення кримінальних справ.
Розробники закону наголошують, що положення не заохочують участь у бойових діях, а лише спрямовані на те, щоб проти польських громадян не порушувалися провадження за захист свободи та незалежності України.
Варто зауважити, що згідно з польським законодавством, громадянину, який служить в іноземній армії або іноземній військовій організації без згоди відповідного органу, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 місяців до 5 років.
Нагадаємо, раніше уряд Польщі офіційно підтвердив, що країна не братиме безпосередньої участі в миротворчих місіях на території України після завершення війни.
Міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш наголосив, що ця позиція незмінна протягом багатьох місяців і підтримується як урядовою коаліцією, так і польським суспільством.