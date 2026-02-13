RU

Поляков обезопасили от тюрьмы за службу в рядах ВСУ

Иллюстративное фото: полякам теперь не грозит тюрьма за службу в рядах ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сейм Польши принял закон об освобождении от уголовной ответственности граждан, которые добровольно вступили в ряды ВСУ для отражения российской агрессии.

Документ, разработанный депутатами "Гражданской коалиции", предусматривает "прощение и отпущение" преступлений и проступков, связанных с:

  • вступлением в украинскую армию без официального согласия компетентных органов Польши;
  • проведением набора на такую ​​службу;
  • нарушением положений закона об обороне отечества и закона о всеобщей воинской обязанности.

Условия освобождения от ответственности

Прекращение уголовной ответственности охватывает действия, совершенные в период с 24 февраля 2022 по 31 декабря 2026 года. 

Положения закона распространяются исключительно на службу в ВСУ, подчиняющиеся легитимным властям Украины. Документ не распространяется на службу в наемных воинских формированиях, запрещенных международным правом.

Обязанности добровольцев

Согласно положениям закона, по возвращении в Польшу гражданин обязан:

  • представить письменную декларацию на имя министра национальной обороны с указанием даты и места прохождения службы.
  • декларация подается под страхом ответственности за предоставление ложных показаний.
  • информация в документе защищается грифом "для служебного пользования".

Министр обороны будет предоставлять эти данные соответствующим военным органам и прокуратуре для закрытия или недопущения возбуждения уголовных дел. 

Разработчики закона отмечают, что положения не поощряют участие в боевых действиях, а лишь направлены на то, чтобы против польских граждан не нарушались производства за защиту свободы и независимости Украины.

Стоит заметить, что согласно польскому законодательству, гражданину, который служит в иностранной армии или иностранной военной организации без согласия соответствующего органа, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Отправка польских военных в Украину

Напомним, ранее правительство Польши официально подтвердило, что страна не будет принимать непосредственное участие в миротворческих миссиях на территории Украины после завершения войны.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что эта позиция неизменна в течение многих месяцев и поддерживается как правительственной коалицией, так и польским обществом.

