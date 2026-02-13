Поляков обезопасили от тюрьмы за службу в рядах ВСУ

Сейм Польши принял закон об освобождении от уголовной ответственности граждан, которые добровольно вступили в ряды ВСУ для отражения российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
Документ, разработанный депутатами "Гражданской коалиции", предусматривает "прощение и отпущение" преступлений и проступков, связанных с:
Прекращение уголовной ответственности охватывает действия, совершенные в период с 24 февраля 2022 по 31 декабря 2026 года.
Положения закона распространяются исключительно на службу в ВСУ, подчиняющиеся легитимным властям Украины. Документ не распространяется на службу в наемных воинских формированиях, запрещенных международным правом.
Согласно положениям закона, по возвращении в Польшу гражданин обязан:
Министр обороны будет предоставлять эти данные соответствующим военным органам и прокуратуре для закрытия или недопущения возбуждения уголовных дел.
Разработчики закона отмечают, что положения не поощряют участие в боевых действиях, а лишь направлены на то, чтобы против польских граждан не нарушались производства за защиту свободы и независимости Украины.
Стоит заметить, что согласно польскому законодательству, гражданину, который служит в иностранной армии или иностранной военной организации без согласия соответствующего органа, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.
Напомним, ранее правительство Польши официально подтвердило, что страна не будет принимать непосредственное участие в миротворческих миссиях на территории Украины после завершения войны.
Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что эта позиция неизменна в течение многих месяцев и поддерживается как правительственной коалицией, так и польским обществом.