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Поляків попереджатимуть про зліт авіації на тлі загрози від Росії

15:41 10.08.2026 Пн
2 хв
Причиною стало порушення ракетою Х-101 повітряного простору Польщі
aimg Олена Бджола
Поляків попереджатимуть про зліт авіації на тлі загрози від Росії Фото: польський винищувач (Getty Images)
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Громадяни Польщі отримуватимуть SMS про зліт бойових літаків країни. Це відбуватиметься під час атак Росії по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Польщі Магдалени Собков’як-Чарнецької, передає RMF24.

Поляків попереджатимуть про небезпеку

30 липня під час масованого російського удару по заходу Україні крилата ракета увійшла до повітряного простору Польщі. Система на військовій стороні відреагувала належним чином, каже чиновниця.

Проте система цивільного сповіщення не спрацювала під час інциденту. Тому наразі ведеться робота щодо її покращення.

Сьогодні, за словами Собков’як-Чарнецької, Урядовий центр безпеки та Міністерство внутрішніх справ роблять висновки з цього досвіду.

Генеральний штаб Збройних сил Польщі та Оперативне командування ЗС беруть участь у переговорах із Радою безпеки уряду. Мета, зазначила вона, полягає в тому, щоб "ще більше закрити всю систему".

Собков’як-Чарнецька заявила, що тепер громадянам також надходитиме інформація по SMS про небезпечну ситуацію, яка все ще перебуває на території України.

"Якщо на наших бійців буде скоєно напад, ми передамо ще більше інформації, використовуючи систему Урядового центру безпеки", - сказала вона.

Російська ракета Х-101 у Польщі

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 30 липня на сході Польщі оголосили повітряну тривогу через масований удар РФ по України. Невдовзі з'явилися повідомлення, що одна або дві ракети могли на короткий час увійти до повітряного простору Польщі.

Крім того, жителі Люблінського воєводства Польщі повідомили про потужні вибухи. Згодом поблизу села Тарнава-Колонія виявили велику вирву, яка могла утворитися внаслідок падіння невстановленого об'єкта.

Після цього т.в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що тієї ночі над територією Польщі пролетіла російська крилата ракета Х-101.

Також відомо, що російська крилата ракета Х-101, яка впала у Люблінському воєводстві Польщі, виготовлена у другому кварталі 2026 року.

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