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Ракета Х-101, яка впала у Польщі, виготовлена у 2026 році, - прокуратура

13:57 31.07.2026 Пт
2 хв
Боєприпас виготовили на підприємстві у Московській області
aimg Валерій Ульяненко
Ракета Х-101, яка впала у Польщі, виготовлена у 2026 році, - прокуратура Ілюстративне фото: польські фахівці дослідили російську ракету, яка впала поблизу Любліна (Getty Images)
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У Люблінському воєводстві Польщі впала російська крилата ракета Х-101, яку виготовили у другому кварталі 2026 року.

Про це заявив речник Окружної прокуратури в Любліні Марцін Козак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами речника прокуратури, польські фахівці провели попередній огляд місця події та зібрали докази, які допомогли встановити походження боєприпасу.

"Попередні дії з огляду місця і виявлених слідів, тобто елементів повітряного об’єкта, дозволяють нам однозначно ствердити з яким об’єктом ми маємо cправу. Йдеться про ракету X-101, виготовлену у другому кварталі 2026 року в одному з підприємств на території Московської області", - заявив Козак.

Він також додав, що до процесу ідентифікації ракети залучили українського експерта, який прибув до Польщі у четвер увечері.

Російська ракета у Польщі

Нагадаємо, в ніч на 30 липня на сході Польщі оголосили повітряну тривогу через масований російський удар по західних регіонах України. Невдовзі з'явилися повідомлення, що одна або дві ракети могли на короткий час увійти до повітряного простору Польщі.

Пізніше жителі Люблінського воєводства повідомили про потужні вибухи. Згодом у полі поблизу села Тарнава-Колонія виявили велику вирву, яка, за попередніми даними, могла утворитися внаслідок падіння невстановленого об'єкта.

Після цього т.в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що тієї ночі над територією Польщі пролетіла російська крилата ракета Х-101.

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що ракета, яка впала на території країни 30 липня, була споряджена бойовою частиною. За його словами, найімовірніше, вона прилетіла з території Росії.

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