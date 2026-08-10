Поляков будут предупреждать о взлете авиации на фоне угрозы от России

Граждане Польши получат SMS о взлете боевых самолетов страны. Это будет происходить во время атак России по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Польши Магдалены Собковьяк-Чернецкой, передает RMF24.

Поляков будут предупреждать об опасности

30 июля во время массированного российского удара по западу Украины крылатая ракета вошла в воздушное пространство Польщи. Система на военной стороне отреагировала должным образом, говорит чиновник.

Однако система гражданского извещения не сработала во время инцидента. Поэтому сейчас ведется работа по ее улучшению.

Сегодня, по словам Собковьяк-Чернецкой, Правительственный центр безопасности и Министерство внутренних дел делают выводы из этого опыта.

Генеральный штаб Вооруженных сил Польши и Оперативное командование ВС принимают участие в переговорах с Советом безопасности правительства. Цель, отметила она, состоит в том, чтобы "еще больше закрыть всю систему".

Собковяк-Чернецкая заявила, что теперь гражданам будет также поступать информация по SMS об опасной ситуации, которая все еще находится на территории Украины.

"Если на наших бойцов будет совершено нападение, мы передадим еще больше информации, используя систему Правительственного центра безопасности", - сказала она.

Российская ракета Х-101 в Польше

Ранее РБК-Украина писала, что в ночь на 30 июля на востоке Польши объявили воздушную тревогу из-за массированного удара РФ по Украине. Вскоре появилось сообщение, что одна или две ракеты могли на короткое время войти в воздушное пространство Польши.

Кроме того, жители Люблинского воеводства Польши сообщили о мощных взрывах. Впоследствии вблизи села Тарнава-Колония обнаружили обширную воронку, которая могла образоваться в результате падения неустановленного объекта.

После этого и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ту ночь над территорией Польши пролетела российская крылатая ракета Х-101.