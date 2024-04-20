Поляки частково відновлять пропуск вантажівок на одному з заблокованих КПП

Блокада кордону

З кінця минулого року у Польщі блокуються рух вантажівок на кордоні з Україною. У січні ситуацію вдалося тимчасово стабілізувати, але у лютому польські фермери відновили протести та блокаду кордону.

Нещодавно Україна разом з Польщею та ЄС провела переговори щодо розв'язання зернового питання. За підсумками зустрічі прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що Київ має п'ять кроків, спрямованих на вирішення проблеми.

Сьогодні, 20 квітня, стало відомо, що польські фермери розблокували два контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.

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