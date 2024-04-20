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Поляки частично возобновят пропуск грузовиков на одном из заблокированных КПП

Фото: поляки частично возобновят пропуск грузовиков в одном КПП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Польские фермеры частично возобновят пропуск грузовиков на одном из заблокированных КПП на границе с Украиной. Речь идет о пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Польские протестующие планируют пропускать на въезд в Польшу грузовики, кроме перемещающих товары 1-24 группы УКТВЭД (сельскохозяйственную продукцию).

Предварительно движение грузовиков должно начаться в 08:00 в воскресенье, 21 апреля.

 

Блокада границы

С конца прошлого года в Польше блокируется движение грузовиков на границе с Украиной. В январе ситуацию удалось временно стабилизировать, но в феврале польские фермеры возобновили протесты и блокаду границы.

Недавно Украина вместе с Польшей и ЕС провела переговоры по решению зернового вопроса. По итогам встречи премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что у Киева есть пять шагов, направленных на решение проблемы.

Сегодня, 20 апреля, стало известно, что польские фермеры разблокировали два контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.

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ПольшаПограничная служба