Поляки частично возобновят пропуск грузовиков на одном из заблокированных КПП

Блокада границы

С конца прошлого года в Польше блокируется движение грузовиков на границе с Украиной. В январе ситуацию удалось временно стабилизировать, но в феврале польские фермеры возобновили протесты и блокаду границы.

Недавно Украина вместе с Польшей и ЕС провела переговоры по решению зернового вопроса. По итогам встречи премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что у Киева есть пять шагов, направленных на решение проблемы.

Сегодня, 20 апреля, стало известно, что польские фермеры разблокировали два контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.

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