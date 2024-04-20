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Поляки розблокували два КПП на кордоні з Україною

Україна, Субота 20 квітня 2024 10:58
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Поляки розблокували два КПП на кордоні з Україною Фото: поляки розблокували два КПП на кордоні з Україною 20 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Польські фермери розблокували два контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною. Рух через них було закрито два дні тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Рух вантажівок у пунктах пропуску "Шегині - Медика" та "Краківець - Корчова" відновлено", - йдеться у повідомленні.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Протест на кордоні

20 квітня, після 09:00, польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску, яку розпочали 18 квітня. Зараз в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок.

Нагадаємо, польські фермери декілька разів на тривалий час блокували КПП на кордоні з Україною. Максимально свого часу були заблоковані 6 з 9 КПП на цьому напрямку.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова уряду Польщі Дональд Туск 28 березня провели зустріч у Варшаві на тлі блокування українських КПП на кордоні з Польщею. Після того ситуація трохи нормалізувалась.

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