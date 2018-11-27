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Спецслужбы РФ рассылают жителям приграничных областей Украины фейковые SMS из военкоматов

Новости » Происшествия    27.11.2018 - 18:50
Спецслужбы РФ рассылают жителям приграничных областей Украины фейковые SMS из военкоматов
Иллюстративное фото (today.vodafone.ua)

В Минобороны отмечают, что на данный момент в Украине мобилизация не объявлена

Спецслужбы Российской Федерации (РФ) рассылают жителям приграничных областей Украины SMS с призывом прибыть в воинские части. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Как отмечается, спецслужбы РФ, начиная с 2013 года, трансформируют свои подходы к информационной войне.

"Сегодня, в течение дня, жители Путивливского района Сумской области получали провокационные ЅМЅ-сообщения с предложением прибыть в ближайшие воинские части. Эти сообщения имеют одну и ту же цель: спровоцировать и посеять панику среди украинцев и дестабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация в ЅМЅ является провокацией, которая регулярно наблюдается в приграничных районах, а также в населенных пунктах расположенных вдоль линии разграничения на Донбассе.

Спецслужбы РФ рассылают жителям приграничных областей Украины фейковые SMS из военкоматов

Напомним, ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий сообщал, что завтра утром, 28 ноября, подпишет закон о введении военного положения в Украине сроком на 30 дней. После этого закон должен подписать президент Украины Петр Порошенко. 

Также Парубий заявлял, что военное положение в 10 областях Украины начнет действовать с момента вступления в силу соответствующего закона. Как ожидается, закон вступит в силу завтра, 28 ноября.

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