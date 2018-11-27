Спецслужбы РФ рассылают жителям приграничных областей Украины фейковые SMS из военкоматов

Иллюстративное фото (today.vodafone.ua)

В Минобороны отмечают, что на данный момент в Украине мобилизация не объявлена

Спецслужбы Российской Федерации (РФ) рассылают жителям приграничных областей Украины SMS с призывом прибыть в воинские части. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Как отмечается, спецслужбы РФ, начиная с 2013 года, трансформируют свои подходы к информационной войне.

"Сегодня, в течение дня, жители Путивливского района Сумской области получали провокационные ЅМЅ-сообщения с предложением прибыть в ближайшие воинские части. Эти сообщения имеют одну и ту же цель: спровоцировать и посеять панику среди украинцев и дестабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация в ЅМЅ является провокацией, которая регулярно наблюдается в приграничных районах, а также в населенных пунктах расположенных вдоль линии разграничения на Донбассе.

Напомним, ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий сообщал, что завтра утром, 28 ноября, подпишет закон о введении военного положения в Украине сроком на 30 дней. После этого закон должен подписать президент Украины Петр Порошенко.

Также Парубий заявлял, что военное положение в 10 областях Украины начнет действовать с момента вступления в силу соответствующего закона. Как ожидается, закон вступит в силу завтра, 28 ноября.