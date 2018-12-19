Полузащитник "Динамо" Цыганков признан лучшим игроком УПЛ в декабре

Фото: Виктор Цыганков (twitter.com/dynamokyiv)

В голосовании он обошел бывшего партнера Мораеса

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком декабря в украинской Премьер-лиге (УПЛ). Голосование проводилось на официальном сайте организации.

За 21-летнего футболиста свои голоса отдали 48% респондентов. Вторым стал форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, набравший 43% голосов. Всего в голосовании приняло участие около 6 тысяч поклонников футбола.

В декабре Цыганков отыграл две игры в УПЛ, забив 4 гола.

Напомним, лучшим футболистом 18 тура УПЛ был признан защитник "Львова" Владимир Адамюк.