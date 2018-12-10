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Лучшим футболистом 18 тура УПЛ признан защитник "Львова" Адамюк

Новости » Спорт    10.12.2018 - 12:08
Лучшим футболистом 18 тура УПЛ признан защитник "Львова" Адамюк
Фото: Владимир Адамюк (fclviv.com.ua)

Игрок оформил дубль в матче против "Александрии" (2:1)

Украинская Премьер-лига (УПЛ) определила самого яркого футболиста по итогам 18 тура чемпионата страны. Об этом сообщается на сайте организации.

По итогам голосования экспертного совета победу одержал 27-летний защитник "Львова" Владимир Адамюк, который в матче с "Александрией" сделал дубль (2:1). Адамюк набрал шесть баллов и на один пункт опередил хавбека "Динамо" Виктора Цыганкова, на счету которого хет-трик в ворота "Карпат" (4:0).

Отметим, из-за проиграша команда Владимира Шарана упустила возможность уйти на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице, сохранив вторую позицию в УПЛ за киевским "Динамо".

Напомним, лучшим футболистом по итогам 17 тура чемпионата Украины был признан полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец.

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