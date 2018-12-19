Півзахисник "Динамо" Циганков визнаний кращим гравцем УПЛ у грудні

Фото: Віктор Циганков (twitter.com/dynamokyiv)

У голосуванні він обійшов колишнього партнера Мораеса

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков визнаний кращим гравцем грудня в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). Голосування проводилося на офіційному сайті організації.

За 21-річного футболіста свої голоси віддали 48% респондентів. Другим став форвард донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес, який набрав 43% голосів. Всього у голосуванні взяло участь близько 6 тисяч прихильників футболу.

У грудні Циганков відіграв дві гри в УПЛ, забив 4 голи.

Нагадаємо, кращим футболістом 18 туру УПЛ був визнаний захисник "Львова" Володимир Адамюк.