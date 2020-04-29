Больше полутора миллиарда людей могут остаться без средств к существованию из-за пандемии

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В опасности находятся неформальные рабочие

Больше полутора миллиарда работников сферы розничной торговли, производства и продовольственного обслуживания оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила Международная организация труда, передает BBC News.

В организации отметили, что в наибольшей опасности находятся лица с неформальной организацией работы. Эти люди могут оказаться без средств к существованию.

Отмечается, что уже 2 миллиона неформальных рабочих столкнулись со снижением заработной платы в среднем на 60% в течение первого месяца развертывания пандемии в их странах.

"Для миллионов работников мира отсутствие дохода означает - ни еды, ни безопасности, ни будущего. Миллионы предприятий по всему миру едва дышат. У них нет сбережений и доступа к кредитам. Если мы им сейчас не поможем, они просто погибнут", - заявил гендиректор МОТ Гай Райдер.

Напомним, ранее ООН прогнозировала исторический уровень безработицы в мире из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что во втором квартале 2020 года почти 200 млн людей потеряют работу. Больше всего пострадают малый и средний бизнес, фермеры, самозанятые лица, а также беженцы и мигранты.

Также РБК-Украина писало, что с начала введения карантина в Украине зарегистрировали свыше 127 тысяч новых безработных. Каждый второй из этого числа безработных был уволен именно во время карантина.