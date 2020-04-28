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С начала карантина в Украине появилось более 127 тыс. безработных

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 12:40
С начала карантина в Украине появилось более 127 тыс. безработных
Фото: служба занятости (УНИАН)

Всего в Украине более 430 тысяч безработных

С начала карантина в Украине 12 марта 2020 года зарегистрировали более 127 тыс. новых безработных. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной рады по правам человека со ссылкой на данные Государственного центра занятости.

Сообщается, что из более 127 тысяч человек каждый второй был уволен во время карантина.

"Среди зарегистрированных безработных каждый второй был уволен по соглашению сторон, 13% - лица, которые не заняты по разным причинам более 1 года, 11% - уволенные в связи с окончанием срока договора, 11% - уволенные по собственному желанию, 7% - уволенные в связи с изменениями в организации производства и труда, остальные - не занятые по другим причинам", - говорится в сообщении.

В то же время число трудоустроенных безработных с 12 марта 2020 составило 46 000 человек (включая граждан, зарегистрированных во время карантина). С 12 марта 2020 начата выплата помощи по безработице 73 тысячам человек. Средний размер пособия по безработице в марте составил 4000 гривен, что на 774 гривны больше, чем в марте прошлого года.

По состоянию на 27 апреля 2020 года, количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 431 900 человек, что почти на 119 000, или на 38% больше, чем на эту дату прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует рост безработицы в стране из-за карантина.

В то же время ООН прогнозирует историческую безработицу в мире из-за пандемии. В частности, ожидается, что во втором квартале 2020 года почти 200 млн человек потеряют работу.

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