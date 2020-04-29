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Понад півтора мільярда людей можуть лишитися без засобів для існування через пандемію

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 18:23
Понад півтора мільярда людей можуть лишитися без засобів для існування через пандемію
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В небезпеці знаходяться неформальні робітники

Понад півтора мільярда працівників сфери роздрібної торгівлі, виробництва та продовольчого обслуговування опинилися під загрозою через пандемію коронавірусу. Про це заявила Міжнародна організація праці, передає BBC News.

В організації наголосили, що в найбільшій небезпеці знаходяться особи з неформальною організацією роботи. Ці люди можуть опинитися без засобів для існування.

Зазначається, що вже 2 мільйони неформальних робітників зіткнулися зі зниженням заробітної плати в середньому на 60% протягом першого місяця розгортання пандемії в їх країнах.

"Для мільйонів працівників світу відсутність доходу означає - ні їжі, ні безпеки, ні майбутнього. Мільйони підприємств у всьому світі ледь дихають. У них немає заощаджень і доступу до кредитів. Якщо ми їм зараз не допоможемо, вони просто загинуть", - заявив гендиректор МОП Гай Райдер.

Нагадаємо, раніше ООН прогнозувала історичний рівень безробіття у світі через пандемію коронавірусу. Очікується, що у другому кварталі 2020 року майже 200 млн людей втратять роботу. Найбільше постраждають малий та середній бізнес, фермери, самозайняті особи, а також біженці та мігранти.

Також РБК-Україна писало, що з початку введення карантину в Україні зареєстрували понад 127 тисяч нових безробітних. Кожен другий з цього числа безробітних був звільнений саме під час карантину.

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