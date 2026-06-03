Полуниця стрімко дешевшає: скільки зараз коштує ягода в Україні та коли впадуть ціни

В Україні продовжують знижуватися ціни на полуницю. Лише за останній тиждень ягода подешевшала в середньому на 21%, а в найближчі дні ціни можуть впасти ще більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.
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За даними експертів, основною причиною здешевлення стало стрімке зростання пропозиції полуниці з південних регіонів України.
Водночас попит на ягоду виробники оцінюють як доволі стриманий. Через високу конкуренцію фермери змушені поступово знижувати відпускні ціни, щоб встигнути реалізувати швидкопсувну продукцію.
Наразі українська полуниця продається за ціною від 120 до 200 гривень за кілограм. Це в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.
Додатковий вплив на ціни має збільшення поставок імпортної ягоди. Зокрема, до України активно заводять полуницю з Греції, Туреччини та Іспанії. Її ціна зазвичай не перевищує 200 гривень за кілограм, що посилює конкуренцію для місцевих виробників.
Через це українським господарствам доводиться коригувати ціни, аби залишатися конкурентоспроможними.
Попри нинішнє здешевлення, полуниця все ще коштує дорожче, ніж торік. Станом на початок червня 2026 року середня ціна ягоди на українському ринку залишається приблизно на 11% вищою, ніж за аналогічний період минулого року.
Втім, більшість учасників ринку прогнозують нову хвилю зниження цін уже наступного тижня. Цьому сприятиме те, що почнуть продавати полуницю відкритого ґрунту, яка традиційно збільшує пропозицію та тисне на вартість продукції.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що наприкінці травня в Україні почали знижуватися оптові ціни на полуницю через стрімке зростання пропозиції ягоди з південних і західних регіонів. Станом на 22 травня вартість садової суниці впала на 14% - до 170-230 гривень за кілограм.
Також ми розповідали, як правильно називати одну з найпопулярніших літніх ягід. З погляду ботаніки в Україні вирощують саме суницю садову, тоді як слово "клубніка" є русизмом і не відповідає українській науковій термінології. Водночас назви "полуниця" та "трускавка" поширені в різних регіонах України, хоча мовознавці рекомендують використовувати слово "полуниця", а для лісової ягоди - "суниця".