Клубника стремительно дешевеет: сколько сейчас стоит ягода в Украине и когда упадут цены

Главное: Стремительное падение цен: Только за последнюю неделю клубника в Украине подешевела в среднем на 21%.

Только за последнюю неделю клубника в Украине подешевела в среднем на 21%. Причины удешевления: Главный фактор - стремительный рост предложения из южных областей страны на фоне довольно сдержанного спроса покупателей.

Главный фактор - стремительный рост предложения из южных областей страны на фоне довольно сдержанного спроса покупателей. Давление импорта: Конкуренцию на рынке усиливают активные поставки импортной ягоды из Греции, Турции и Испании.

Конкуренцию на рынке усиливают активные поставки импортной ягоды из Греции, Турции и Испании. Сравнение с прошлым годом: Несмотря на нынешний спад цен, в начале июня 2026 года клубника все равно стоит примерно на 11% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на нынешний спад цен, в начале июня 2026 года клубника все равно стоит примерно на 11% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Прогноз на ближайшие дни: Участники рынка ожидают новую волну снижения цен уже на следующей неделе.

Почему дешевеет клубника

По данным экспертов, основной причиной удешевления стал стремительный рост предложения клубники из южных регионов Украины.

В то же время спрос на ягоду производители оценивают как довольно сдержанный. Из-за высокой конкуренции фермеры вынуждены постепенно снижать отпускные цены, чтобы успеть реализовать скоропортящуюся продукцию.

Сейчас украинская клубника продается по цене от 120 до 200 гривен за килограмм. Это в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее.

Импорт также давит на рынок

Дополнительное влияние на цены имеет увеличение поставок импортной ягоды. В частности, в Украину активно заводят клубнику из Греции, Турции и Испании. Ее цена обычно не превышает 200 гривен за килограмм, что усиливает конкуренцию для местных производителей.

Поэтому украинским хозяйствам приходится корректировать цены, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Что будет с ценами дальше

Несмотря на нынешнее удешевление, клубника все еще стоит дороже, чем в прошлом году. По состоянию на начало июня 2026 года средняя цена ягоды на украинском рынке остается примерно на 11% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Впрочем, большинство участников рынка прогнозируют новую волну снижения цен уже на следующей неделе. Этому будет способствовать то, что начнут продавать клубнику открытого грунта, которая традиционно увеличивает предложение и давит на стоимость продукции.