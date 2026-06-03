Клубника стремительно дешевеет: сколько сейчас стоит ягода в Украине и когда упадут цены

В Украине продолжают снижаться цены на клубнику. Только за последнюю неделю ягода подешевела в среднем на 21%, а в ближайшие дни цены могут упасть еще больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.
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По данным экспертов, основной причиной удешевления стал стремительный рост предложения клубники из южных регионов Украины.
В то же время спрос на ягоду производители оценивают как довольно сдержанный. Из-за высокой конкуренции фермеры вынуждены постепенно снижать отпускные цены, чтобы успеть реализовать скоропортящуюся продукцию.
Сейчас украинская клубника продается по цене от 120 до 200 гривен за килограмм. Это в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее.
Дополнительное влияние на цены имеет увеличение поставок импортной ягоды. В частности, в Украину активно заводят клубнику из Греции, Турции и Испании. Ее цена обычно не превышает 200 гривен за килограмм, что усиливает конкуренцию для местных производителей.
Поэтому украинским хозяйствам приходится корректировать цены, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Несмотря на нынешнее удешевление, клубника все еще стоит дороже, чем в прошлом году. По состоянию на начало июня 2026 года средняя цена ягоды на украинском рынке остается примерно на 11% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Впрочем, большинство участников рынка прогнозируют новую волну снижения цен уже на следующей неделе. Этому будет способствовать то, что начнут продавать клубнику открытого грунта, которая традиционно увеличивает предложение и давит на стоимость продукции.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце мая в Украине начали снижаться оптовые цены на клубнику из-за стремительного роста предложения ягоды из южных и западных регионов. По состоянию на 22 мая стоимость садовой земляники упала на 14% - до 170-230 гривен за килограмм.
Также мы рассказывали, как правильно называть одну из самых популярных летних ягод. С точки зрения ботаники в Украине выращивают именно землянику садовую, тогда как слово "клубника" является русизмом и не соответствует украинской научной терминологии. В то же время названия "клубника" и "трускавка" распространены в разных регионах Украины, хотя языковеды рекомендуют использовать слово "клубника", а для лесной ягоды - "земляника".