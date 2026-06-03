Полуниця стрімко дешевшає: скільки зараз коштує ягода в Україні та коли впадуть ціни

В Україні продовжують знижуватися ціни на полуницю. Лише за останній тиждень ягода подешевшала в середньому на 21%, а в найближчі дні ціни можуть впасти ще більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit .

Головне: Стрімке падіння цін: Лише за останній тиждень полуниця в Україні подешевшала в середньому на 21%.

Лише за останній тиждень полуниця в Україні подешевшала в середньому на 21%. Причини здешевлення: Головний фактор - стрімке зростання пропозиції з південних областей країни на тлі доволі стриманого попиту покупців.

Головний фактор - стрімке зростання пропозиції з південних областей країни на тлі доволі стриманого попиту покупців. Тиск імпорту: Конкуренцію на ринку посилюють активні поставки імпортної ягоди з Греції, Туреччини та Іспанії.

Конкуренцію на ринку посилюють активні поставки імпортної ягоди з Греції, Туреччини та Іспанії. Порівняння з минулим роком: Попри нинішній спад цін, на початку червня 2026 року полуниця все одно коштує приблизно на 11% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Попри нинішній спад цін, на початку червня 2026 року полуниця все одно коштує приблизно на 11% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Прогноз на найближчі дні: Учасники ринку очікують нову хвилю зниження цін уже наступного тижня.

Чому дешевшає полуниця

За даними експертів, основною причиною здешевлення стало стрімке зростання пропозиції полуниці з південних регіонів України.

Водночас попит на ягоду виробники оцінюють як доволі стриманий. Через високу конкуренцію фермери змушені поступово знижувати відпускні ціни, щоб встигнути реалізувати швидкопсувну продукцію.

Наразі українська полуниця продається за ціною від 120 до 200 гривень за кілограм. Це в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.

Імпорт також тисне на ринок

Додатковий вплив на ціни має збільшення поставок імпортної ягоди. Зокрема, до України активно заводять полуницю з Греції, Туреччини та Іспанії. Її ціна зазвичай не перевищує 200 гривень за кілограм, що посилює конкуренцію для місцевих виробників.

Через це українським господарствам доводиться коригувати ціни, аби залишатися конкурентоспроможними.

Що буде з цінами далі

Попри нинішнє здешевлення, полуниця все ще коштує дорожче, ніж торік. Станом на початок червня 2026 року середня ціна ягоди на українському ринку залишається приблизно на 11% вищою, ніж за аналогічний період минулого року.

Втім, більшість учасників ринку прогнозують нову хвилю зниження цін уже наступного тижня. Цьому сприятиме те, що почнуть продавати полуницю відкритого ґрунту, яка традиційно збільшує пропозицію та тисне на вартість продукції.