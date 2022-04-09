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Для получения выплат за март надо получить статус внутреннего переселенца до 14 апреля, - Лазебная

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Украина, Суббота 09 апреля 2022 12:22
Для получения выплат за март надо получить статус внутреннего переселенца до 14 апреля, - Лазебная Фото: министр социальной политики Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Внутренние переселенцы, чтобы получить выплаты за март, должны зарегистрироваться как ВПЛ (внутренне перемещенные лица) до 14 апреля. Сумма выплат составит 2000-3000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заявила министра социальной политики Марины Лазебной в эфире национального телемарафона.

Правительство подключило дополнительные каналы для регистрации внутренне перемещенных лиц. Если раньше это были только органы социальной защиты населения на уровне районов и городов областного значения, то теперь человек сможет обратиться к уполномоченному лицу громады, центров предоставления административных услуг, а впоследствии просто подать заявление дистанционно через Портал Дія.

Как сообщало РБК-Украина, внутренне перемещенные лица, которые вынуждены были покинуть место постоянного проживания в связи с широкомасштабным вторжением России в Украину, могут получить помощь на проживание от государства в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и в размере 2000 гривен на взрослого.

Напомним, Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд гривен на программу "Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг". Детям будут платить 3000 гривен, взрослым - 2000 гривен.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Министерство социальной политики
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