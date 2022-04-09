Для отримання виплат за березень треба отримати статус внутрішнього переселенця до 14 квітня, - Лазебна

Внутрішні переселенці, щоб отримати виплати за березень, повинні зареєструватися як ВПО (внутрішньо переміщені особи) до 14 квітня. Сума виплат складе 2000-3000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заявила міністра соціальної політики Марини Лазебної в ефірі національного телемарафону.

Уряд підключив додаткові канали для реєстрації внутрішньо переміщених осіб.якщо раніше це були тільки органи соціального захисту населення на рівні районів і міст обласного значення, то тепер людина зможе звернутися до уповноваженої особи громади, центрів надання адміністративних послуг, а згодом просто подати заяву дистанційно через Портал Дія.

Як повідомляло РБК-Україна, внутрішньо переміщені особи, які змушені були покинути місце постійного проживання у зв'язку з широкомасштабним вторгненням Росії в Україну, можуть отримати допомогу на проживання від держави в розмірі 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю і в розмірі 2000 гривень на дорослого.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив Міністерству соціальної політики 10 млрд гривень на програму "надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг". Дітям платитимуть 3000 гривень, дорослим - 2000 гривень.