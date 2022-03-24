Как получить статус беженца в Украине и какую помощь дает государство: разъяснение Минсоца

Для получения денежной помощи нужно получить справку внутренне перемещенной лица. Государство будет платить 3000 гривен на детей и 2000 на взрослых.

"Первое, что необходимо сделать человеку, который приехал на новое место в связи с боевыми действиями, - это получить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица", - сказала она.

Как отметила министр, сейчас создали дополнительные каналы для обращения за справкой. Если раньше это были только органы социальной защиты населения РГА и городов областного значения, то теперь человек за справкой сможет обратиться к уполномоченному лицу громады, ЦПАУ, а впоследствии - просто подать заявление через портал Дія.

По ее словам, подать о себе информацию в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лиц принципиально важно для того, чтобы власть видела "социальный портрет" перемещенных лиц в каждом конкретном регионе, правильно оценивала их потребности и планировала помощь.

"Также важно понимать, какие регионы приютили больше всего людей и, соответственно, их инфраструктура жизнеобеспечения, предоставления услуг людям перегружена. Этим регионам нужна срочная помощь для того, чтобы быстро наращивать возможности обеспечивать потребности людей. Речь идет как о образовательных, медицинских, социальных услугах, так и жилых помещениях, магазинах, доставке продуктов, банкоматах и тому подобное", - сообщила министр.

Лазебная рассказала, что информация о человеке вносится в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах исключительно на основании заявления, поданного добровольно.

"Сейчас люди еще не до конца осознали, что они являются перемещенными лицами. У людей - стадия отрицания. Это понятно, но нам ее нужно как можно быстрее пройти, чтобы эффективно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, и именно такую, которая нужна человеку", - сказала она.

Лазебная рассказала, что внутренне перемещенные лица, которые вынуждены были покинуть место постоянного проживания в связи с широкомасштабным вторжением России в Украину, могут получить помощь на проживание от государства в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и в размере 2000 гривен на взрослого. Соответствующее решение на днях приняло правительство.

Помощь могут получить люди, которые переместились с временно оккупированной территории Крыма, а также с территорий активных боевых действий. Перечень территорий утвержден Кабмином (№ 204 от 6 марта 2022 года, - ред.). Но это те люди, которые зарегистрировались как внутренне перемещенные лица.

"Помощь автоматически, без дополнительного обращения, получат также внутренне перемещенные лица, которые по состоянию на 1 марта получали ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с постановлением Кабмина №505 (от 1 октября 2014 года, речь о беженцах из Донбасса, - ред.)", - сказала министр.