Правительство выделило 10 млрд гривен на ежемесячные выплаты беженцам
Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд гривен на программу "Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг". Детям будут платить 3000 гривен, взрослым - 2000 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 20 марта 2022 г. № 332.
Согласно постановлению, пособие предоставляется ежемесячно на каждого внутренне перемещенного человека, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах, в следующих размерах:
- для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен;
- для других лиц - 2 000 гривен.
Заявление о постановке на учет может быть подано в электронной форме с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія) совершеннолетним или несовершеннолетним внутренне перемещенной лицом, которому присвоен регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов. В случае наличия у такого лица детей подача заявления о постановке их на учет возможна только при наличии отражения в электронном виде информации, содержащейся в свидетельстве о рождении таких детей, изготовленном на бумажном бланке.
Помощь предоставляется лицам, которые переместились с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также территории административно-территориальной единицы, где проводятся боевые действия и введена программа єПідтримка.Это следующие регионы:
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Киевская область
- г. Киев
- Луганская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Сумская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Черниговская область
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