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После получения томоса Рада должна принять закон о перерегистрации всех парафий церкви

НовостиПолитика    22.06.2018 - 15:40
Фото: Филарет (РБК-Украина)
Фото: Филарет (РБК-Украина)

Также парламент должен принять закон об избрании религиозного центра

После получения томоса об автокефалии Украинской православной церкви Верховная рада должна принять закон о перерегистрации всех приходов. Об этом в интервью изданию "Голос Украины" сказал предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет.

"Когда будет томос, Верховная рада должна принять закон о перерегистрации всех парафий. Второй закон - об избрании религиозного центра. Чтобы не было религиозной борьбы, принадлежность храмов должен определять большинство верующих путем голосования. Если большинство выступит за Московский патриархат, то храм будет принадлежать ему, если за Киевский - то Украинской церкви. Как и лавры. У нас их две - Киево-Печерская и Почаевская", - отметил предстоятель УПЦ КП.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство не вмешивается в церковные дела, поэтому новая церковь не будет государственным.

Для России чрезвычайно важно сохранить влияние на Украину через церковь, - Филарет Рада начнет работу с рассмотрения проектов о защите детей на следующей пленарной неделе
Теги публикации: Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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