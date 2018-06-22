После получения томоса Рада должна принять закон о перерегистрации всех парафий церкви

Также парламент должен принять закон об избрании религиозного центра

После получения томоса об автокефалии Украинской православной церкви Верховная рада должна принять закон о перерегистрации всех приходов. Об этом в интервью изданию "Голос Украины" сказал предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет.

"Когда будет томос, Верховная рада должна принять закон о перерегистрации всех парафий. Второй закон - об избрании религиозного центра. Чтобы не было религиозной борьбы, принадлежность храмов должен определять большинство верующих путем голосования. Если большинство выступит за Московский патриархат, то храм будет принадлежать ему, если за Киевский - то Украинской церкви. Как и лавры. У нас их две - Киево-Печерская и Почаевская", - отметил предстоятель УПЦ КП.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство не вмешивается в церковные дела, поэтому новая церковь не будет государственным.