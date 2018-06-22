Після отримання томосу Рада має прийняти закон щодо перереєстрації усіх парафій церкви

Також парламент має прийняти закон про обрання релігійного центру

Після отримання томосу про автокефалію Української православної церкви Верховна рада має прийняти закон про перереєстрацію усіх парафій. Про це в інтерв'ю виданню "Голос України" сказав предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет.

"Коли буде томос, Верховна рада має прийняти закон про перереєстрацію усіх парафій. Другий закон - про обрання релігійного центру. Щоб не було релігійної боротьби, приналежність храмів має визначати більшість вірян шляхом голосування. Якщо більшість виступить за Московський патріархат, то храм належатиме йому, якщо за Київський - то Українській церкві. Як і лаври. У нас їх дві - Києво-Печерська і Почаївська", - зазначив предстоятель УПЦ КП.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що держава не втручається у церковні справи, тому нова церква не буде державною.