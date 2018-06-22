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Після отримання томосу Рада має прийняти закон щодо перереєстрації усіх парафій церкви

НовиниПолітика    22.06.2018 - 15:40
Фото: Філарет (РБК-Україна)
Фото: Філарет (РБК-Україна)

Також парламент має прийняти закон про обрання релігійного центру

Після отримання томосу про автокефалію Української православної церкви Верховна рада має прийняти закон про перереєстрацію усіх парафій. Про це в інтерв'ю виданню "Голос України" сказав предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет.

"Коли буде томос, Верховна рада має прийняти закон про перереєстрацію усіх парафій. Другий закон - про обрання релігійного центру. Щоб не було релігійної боротьби, приналежність храмів має визначати більшість вірян шляхом голосування. Якщо більшість виступить за Московський патріархат, то храм належатиме йому, якщо за Київський - то Українській церкві. Як і лаври. У нас їх дві - Києво-Печерська і Почаївська", - зазначив предстоятель УПЦ КП.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що держава не втручається у церковні справи, тому нова церква не буде державною.

Для Росії надзвичайно важливо зберегти вплив на Україну через церкву, - Філарет Рада почне роботу з розгляду проектів про захист дітей на наступному пленарному тижні
Теги публікації: Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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