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Полторак уверен, что задержанные в РФ украинские моряки вернутся домой

Новости » Политика    17.01.2019 - 13:16
Полторак уверен, что задержанные в РФ украинские моряки вернутся домой
Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)

Министр обороны рассказал, что для моряков в Украине уже "подготовили жилье", но не уточнил какое именно

Министр обороны Украины Степан Полторак выразил уверенность, что захваченные в Керченском проливе украинские моряки вернуться в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал "Прямой".

Полторак отметил, что для моряков в Украине уже "подготовили жилье", но не уточнил какое именно.

"У меня нет никаких сомнений в том, что они вернутся домой. Они будут дома, они будут в нашем крае, и их ждут семьи, их ждут военнослужащие. Мы для них подготовили жилье. Самое главное, чтобы они скорее вернулись домой. Мы их ждем", - сказал он.

Напомним, адвокат Николай Полозов подал жалобу на поставновление суда РФ о продлении срока содержания под стражей капитана 2 ранга катера "Бердянск" Дениса Гриценко, которого Россия незаконно задержала в Керченском проливе.

Отметим, суд в России 16 января продлил срок ареста 24 украинским морякам, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе. 

После этого Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением суда в Москве продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих.

Украина призывает ПА ОБСЕ обеспечить выполнение резолюций по действиям РФ Россия не заставит Украину отказаться от прохода через Керченский пролив, - Полторак
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