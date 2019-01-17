Полторак уверен, что задержанные в РФ украинские моряки вернутся домой

Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)

Министр обороны рассказал, что для моряков в Украине уже "подготовили жилье", но не уточнил какое именно

Министр обороны Украины Степан Полторак выразил уверенность, что захваченные в Керченском проливе украинские моряки вернуться в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал "Прямой".

Полторак отметил, что для моряков в Украине уже "подготовили жилье", но не уточнил какое именно.

"У меня нет никаких сомнений в том, что они вернутся домой. Они будут дома, они будут в нашем крае, и их ждут семьи, их ждут военнослужащие. Мы для них подготовили жилье. Самое главное, чтобы они скорее вернулись домой. Мы их ждем", - сказал он.

Напомним, адвокат Николай Полозов подал жалобу на поставновление суда РФ о продлении срока содержания под стражей капитана 2 ранга катера "Бердянск" Дениса Гриценко, которого Россия незаконно задержала в Керченском проливе.

Отметим, суд в России 16 января продлил срок ареста 24 украинским морякам, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе.

После этого Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением суда в Москве продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих.