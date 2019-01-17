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Полторак впевнений, що затримані в РФ українські моряки повернуться додому

Новини » Політика    17.01.2019 - 13:15
Полторак впевнений, що затримані в РФ українські моряки повернуться додому
Фото: Степан Полторак (РБК-Україна)

Міністр оборони розповів, що для моряків в Україні вже "підготували житло", але не уточнив, яке саме

Міністр оборони України Степан Полторак висловив упевненість, що захоплені в Керченській протоці українські моряки повернутися в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "Прямий".

Полторак зазначив, що для моряків в Україні вже "підготували житло", але не уточнив, яке саме.

"У мене немає ніяких сумнівів в тому, що вони повернуться додому. Вони будуть вдома, вони будуть в нашому краї, і їх чекають сім'ї, їх чекають військовослужбовці. Ми для них підготували житло. Найголовніше, щоб вони швидше повернулися додому. Ми їх чекаємо", - сказав він.

Нагадаємо, адвокат Микола Полозов подав скаргу на поставнову суду РФ про продовження терміну утримання під вартою капітана 2 рангу катера "Бердянськ" Дениса Гриценко, якого Росія незаконно затримала в Керченській протоці.

Зазначимо, суд у Росії 16 січня продовжив строк арешту 24 українським морякам, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці.

Після цього Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з рішенням суду в Москві продовжити утримання під вартою 24 українських військовослужбовців.

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Новини України ПолторакморякивійськовіРосійська Федерація
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