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Полторак: количество добровольцев в военкоматах превышает нашу потребность

Новости » Общество    05.12.2018 - 13:58
Полторак: количество добровольцев в военкоматах превышает нашу потребность
Фото: Степан Полторак (flickr.com/secdef)

В отдельных военкоматах количество тех, кто желает служить, превышает потребность в три раза

На сегодня количество добровольцев, прибывающих в военные комиссариаты для службы в украинской армии, в разы превышает потребность Минобороны. Об этом сказал министр обороны Степан Полторак в ходе брифинга в среду, 5 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, проблем с укомплектованием воинских частей, а также учебных центров в ходе сборов резервистов, пока нет.

"В подавляющем большинстве военкоматов численность тех, кто желает стать в строй, значительно превышает нашу потребность на сегодняшний день. В отдельных военкоматах численность превышает в полтора раза, в других - в два, а есть военкоматы, где в три раза приходит больше добровольцев, чем надо", - сказал министр.

Напомним, министр обороны Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины на сегодня приведены в полную боевую готовность в связи с ростом агрессии против Украины со стороны России.

Добавим, что в связи с введением в Украине военного положения, с 3 декабря начинаются сборы резервистов и военнообязаных.

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Новости Украины Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФПолторак
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