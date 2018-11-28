Ілюстративне фото (today.vodafone.ua)

Від імені Міноборони харків'янам розсилаються фейкові повідомлення з військоматів

Мешканцям Харкова та області розсилали фейкові SMS із військоматів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківського обласного військового комісаріату у Facebook.

Як зазначається, наразі Харківський обласний військовий комісаріат проводить планову роботу по уточненню обліку військовозобов'язаних. Крім того, проводиться планова робота по відбору громадян на військову службу за контрактом та продовжується плановий призов громадян на строкову військову службу.

"Користувачам мобільних мереж від імені Міністерства оборони України розсилаються повідомлення щодо необхідності прибути до військових комісаріатів у зв'язку із мобілізацією. З огляду на це, заявляємо: жодних дій щодо часткової мобілізації громадян України до лав Збройних сил України наразі не проводиться, подібні розсилки та інші чутки про початок мобілізації не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що військові строкової служби не будуть залучатися до проведення операції об'єднаних сил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецслужби РФ розсилають жителям прикордонних областей України фейкові SMS із військоматів. Зокрема, такі повідомлення отримали жителі Путивлівського району Сумської області.

Зазначимо, що в 10 областях України до 26 грудня запроваджено воєнний стан. Мова йде про Вінницьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Чернігівську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку області, а також внутрішні води Азово-Керченської акваторії.