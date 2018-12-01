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В Україні з 3 грудня починаються збори резервістів і військовозобов'язаних

Новини » Суспільство    01.12.2018 - 19:40
В Україні з 3 грудня починаються збори резервістів і військовозобов'язаних
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

У Міноборони такі заходи назвали підготовкою людських резервів ЗСУ до відсічі збройної агресії

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, з 3 грудня починаються збори резервістів та військовозобов'язаних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, збори проведуть як у складі бригад (тривалістю до 15 днів), так і навчальних центрів (до 20 днів).

Завершити все планують до початку новорічних свят.

"У 10-ти областях, у яких ввели воєнний стан, проведуть масові збори з військовозобов'язаними територіальної оборони до 10 днів", - йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві зазначають, що заходи мобілізації проведуть лише за відкритої агресії - у такому випадку до ЗСУ призвуть не лише учасників зборів, а й усіх резервістів та військовозобов'язаних, які приписані до комплектування Збройних сил України.

Зазначимо, у понеділок, 26 листопада, після довгих обговорень на позачерговому засіданні Верховної ради депутати проголосували за введення на один місяць воєнного стану у 10 українських областях: Вінницька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Чернігівська, Одеська, Донецька, Запорізька, Херсонська. 

Нагадаємо, постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін повідомляв, що ті, хто не є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), але мають прописку в Криму, Донецькій та Луганській областях, також будуть підлягати обліку.

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