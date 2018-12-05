ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Полторак: кількість добровольців у військкоматах перевищує нашу потребу

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 13:58
Полторак: кількість добровольців у військкоматах перевищує нашу потребу
Фото: Степан Полторак (flickr.com/secdef)

В окремих військкоматах кількіст тих, хто бажає служити, перевищує потребу утричі

На сьогодні в кількість добровольців, які прибувають у військові комісаріати для служби в українській армії, у рази перевищує потребу. Про це сказав міністр оборони Степан Полторак у ході брифінгу в середу, 5 грудня, передає кореспондент  РБК-Україна.

За його словами, проблем із укомплектуванням військових частин та навчальних центрів у ході зборів резервістів, наразі немає.

"У переважній більшості військкоматів чисельність тих, хто бажає стати до строю, значно перевищує нашу потребу на сьогоднішній день. В окремих військкоматах чисельність перевищує у півтора рази, в інших - у два, а є військкомати, де в три рази приходить більше добровольців, ніж потрбно", - сказав міністр.

Нагадаємо, мінстр оборони Степан Полторак заявив також, що Збройні сили України на сьогодні приведені у повну бойову готовність у зв'язку зі зростанням агресії проти України з боку Росії.

Додамо, що у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, із 3 грудня починаються збори резервістів та військовозобов'язаних. 

ЗСУ приведені у повну бойову готовність, - Полторак ЗСУ розпочали збори оперативного резерву першої черги
Новини України Збройні сили УкраїниМинистерство обороны РФПолторак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся