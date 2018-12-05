Полторак: кількість добровольців у військкоматах перевищує нашу потребу

Фото: Степан Полторак (flickr.com/secdef)

В окремих військкоматах кількіст тих, хто бажає служити, перевищує потребу утричі

На сьогодні в кількість добровольців, які прибувають у військові комісаріати для служби в українській армії, у рази перевищує потребу. Про це сказав міністр оборони Степан Полторак у ході брифінгу в середу, 5 грудня, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, проблем із укомплектуванням військових частин та навчальних центрів у ході зборів резервістів, наразі немає.

"У переважній більшості військкоматів чисельність тих, хто бажає стати до строю, значно перевищує нашу потребу на сьогоднішній день. В окремих військкоматах чисельність перевищує у півтора рази, в інших - у два, а є військкомати, де в три рази приходить більше добровольців, ніж потрбно", - сказав міністр.

Нагадаємо, мінстр оборони Степан Полторак заявив також, що Збройні сили України на сьогодні приведені у повну бойову готовність у зв'язку зі зростанням агресії проти України з боку Росії.

Додамо, що у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, із 3 грудня починаються збори резервістів та військовозобов'язаних.