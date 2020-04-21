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У Полтавській області заразились коронавірусом більше 100 людей, третина з них - медики

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 11:39
У Полтавській області заразились коронавірусом більше 100 людей, третина з них - медики
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Полтавській області вже 101 випадок захворювання на коронавірус

У Полтавській області зафіксовано 101 випадок коронавірусу, третину інфікованих складають медики - 34 особи. Про це повідомив голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, за добу заразились 38 людей, найбільше - у Кременчуці.

"У Полтавській області вже 101 випадок захворювання на коронавірус... Нині лабораторно коронавірус підтвердили у 34 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

Одужали за весь час 12 людей.

Нагадаємо, в Івано-Франківську через спалах коронавірусу переповнені міські лікарні, 15 пацієнтів - у важкому стані.

РБК-Україна писало, що станом на ранок 21 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 зросла до 6125 людей. Зокрема 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Разом з тим, прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна розповів про плани Кабміну продовжити карантин, але в той же час пом'якшити заходи в деяких сферах.

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