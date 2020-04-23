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В Полтавской области зафиксировали вспышку коронавируса

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 10:03
В Полтавской области зафиксировали вспышку коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В регионе за сутки число зараженных выросло почти втрое

В Полтавской области число зараженных коронавирусом за сутки выросло почти втрое. Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов на своем Telegram-канале.

Вместе с тем, в регионе зафиксировали три летальных исхода.

"В Полтавской области 161 случай заболевания коронавирусом, новых за сутки - 45. Сейчас болеет 146 человек", - сообщил он.

Ситуация в разрезе городов и районов:

  • Кременчуг - 58,
  • Полтава - 27,
  • Кременчугский район - 22,
  • Миргород - 12,
  • Горишные Плавни - 11 (4 выздоровели),
  • Зиньковский район - 8,
  • Полтавский район - 4,
  • Кобелякский район - 3,
  • Лубны - 3,
  • Лубенский район - 2,
  • Оржицкий район - 2,
  • Глобинский район - 2,
  • Карловский район - 2,
  • Машевка - 1 (человек выздоровел),
  • Козельщинский, Котелевский, Хорольский и Чутовский районы - по 1

Сейчас лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медицинских работников из разных отделений.

Напомним, в Украине за минувшие сутки установили новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. За сутки заразились почти 600 человек.

В Минздаве заявили, что причиной вспышки коронавируса в Украине стали нарушения карантина во время вербной недели и непосредственно на Пасху.

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