В Полтавській області зафіксували спалах коронавірусу

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У регіоні за добу кількість заражених зросла майже втричі

У Полтавській області кількість заражених коронавірусом за добу зросла майже втричі. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов на своєму Telegram-каналі.

Разом з тим, в регіоні зафіксували три летальні випадки.

"У Полтавській області 161 випадок захворювання на коронавірус, нових за добу - 45. Наразі хворіє 146 людей", - повідомив він.

Ситуація в розрізі міст і районів:

Кременчук - 58,

Полтава - 27,

Кременчуцький район - 22,

Миргород - 12,

Горішні Плавні - 11 (4 одужали),

Зіньківський район - 8,

Полтавський район - 4,

Кобеляцький район - 3,

Лубни - 3,

Лубенський район - 2,

Оржицький район - 2,

Глобинський район - 2,

Карлівський район - 2,

Машівка - 1 (людина одужала),

Козельщинський, Котелевський, Хорольський і Чутівський райони - по 1.

Нині лабораторно коронавірус підтвердили у 42 медичних працівників з різних відділень.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу встановили новий антирекорд по кількості заражених коронавірусом. За добу заразились майже 600 людей.

У МОЗ заявили, що причиною спалаху коронавірусу в Україні стали порушення карантину під час вербного тижня та безпосередньо на Великодень.