В Полтавській області зафіксували спалах коронавірусу

У регіоні за добу кількість заражених зросла майже втричі
У Полтавській області кількість заражених коронавірусом за добу зросла майже втричі. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов на своєму Telegram-каналі.
Разом з тим, в регіоні зафіксували три летальні випадки.
"У Полтавській області 161 випадок захворювання на коронавірус, нових за добу - 45. Наразі хворіє 146 людей", - повідомив він.
Ситуація в розрізі міст і районів:
Нині лабораторно коронавірус підтвердили у 42 медичних працівників з різних відділень.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу встановили новий антирекорд по кількості заражених коронавірусом. За добу заразились майже 600 людей.
У МОЗ заявили, що причиною спалаху коронавірусу в Україні стали порушення карантину під час вербного тижня та безпосередньо на Великодень.