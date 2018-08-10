В Полтавской области автомобиль въехал в остановку, есть погибший

Также есть пострадавший

Сегодня, 10 августа, в Полтавской области в Великобагачанском районе на автодороге Киев-Харьков водитель автомобиля вьехал в остановку, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Как отмечается, ДТП произошло около 20 часов вечера возле села Попово-Ракита. Автомобиль "Мерседес Бенс", под управлением 37-летнего жителя Полтавы вьехал в автобусную остановку. Водитель автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия. 38-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения и доставлен в местную больницу.

Фото: авария в Полтавской области

"В рамках уголовного производства следователи устанавливают обстоятельства и причины ДТП", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера в Одессе столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшая. 8-летний водитель BMW, двигаясь по проспекту Шевченко со стороны Шампанского переулка в направлении площади 10 Апреля, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Clio. В результате ДТП BMW совершил столкновение с еще 4 припаркованными рядом автомобилями - Nissan Almera, Ford - Fusion, Toyota - Corolla и Mercedes Benz.

Также в Херсонской области столкнулись грузовик и автомобиль, погибли двое детей. На автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск столкнулись автомобиль Mazda-3 и грузовик "МАЗ". 44-летний водитель автомобиля Mazda-3, двигаясь в направлении города Геническ, выехал на встречную полосу и вьехал в грузовик "МАЗ". Двух взрослый госпитализировали