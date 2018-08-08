У Херсонській області зіткнулись вантажівка та автомобіль, загинули двоє дітей

Двох дорослих госпіталізували

Сьогодні, 8 серпня, у Херсонській області в Олешківському районі зіткнулись вантажівка та автомобіль, внаслідок чого загинули двоє дітей, їхніх батьків госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Херсоні.

Як зазначається, на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ зіткнулись автомобіль Mazda-3 та вантажівка "МАЗ". 44-річний водій автомобіля Mazda-3, рухаючись в напрямку міста Генічеськ, виїхав на зустрічну смугу та в'їхав у стоячу вантажівку "МАЗ".

Фото: аварія у Херсонській області

"В результаті ДТП двоє малолітніх пасажирів легковика від отриманих травм загинули. Їхні батьки з тілесними ушкодженнями доставлені в центральну районну лікарню міста Нова Каховка", - йдеться у повдіомленні.

Попередня правова кваліфікація події - ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Проводяться слідчі дії для встановлення усіх обставин пригоди.

Нагадаємо, що поліція затримала водія автомобіля Audi, за участі якого вчора, 7 серпня, сталася ДТП з рейсовим автобусом у Дніпропетровській області, внаслідок якої загинуло двоє людей.

Також у Києві, на вулиці Щусєва (Шевченківський район) автомобіль Skoda наїхав на три автомобілі, які були припарковані біля станції метро "Сирець". У результаті зіткнення 30-річний чоловік, який садив свого 3-річного сина у Hyundai, отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.