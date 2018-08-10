У Полтавській області автомобіль в'їхав у зупинку, є загиблий

Також є постраждалий

Сьогодні, 10 серпня, у Полтавській області у Великобагачанському районі на автодорозі Київ-Харків водій автомобіля в'їхав у зупинку, внаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як зазначається, ДТП сталась близько 20 годин вечора поблизу села Попове-Рокита. Автомобіль "Мерседес Бенс", під керуванням 37-річного мешканця Полтави в'їхав у автобусну зупинку. Водій автомобіля від отриманих травм загинув на місці події. 38-річний пасажир "Мерседес Бенс" отримав тілесні ушкодження і доставлений до місцевої лікарні.

Фото: аварія у Полтавській області

"У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють обставини та причини ДТП", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора в Одесі зіткнулись шість автомобілів, є постраждала. 8-річний водій BMW, рухаючись по проспекту Шевченка з боку Шампанського провулку в напрямку площі 10 Квітня, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Renault Clio. В результаті ДТП BMW здійснив зіткнення з ще 4 припаркованими поряд автомобілями - Nissan Almera, Ford - Fusion, Toyota - Corolla та Mercedes Benz.

Також у Херсонській області зіткнулись вантажівка та автомобіль, загинули двоє дітей. На автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ зіткнулись автомобіль Mazda-3 та вантажівка "МАЗ". 44-річний водій автомобіля Mazda-3, рухаючись в напрямку міста Генічеськ, виїхав на зустрічну смугу та в'їхав у стоячу вантажівку "МАЗ". Двох дорослий госпіталізували