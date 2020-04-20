В Полтавской области сегодня обнаружили почти полтора десятка больных COVID-19

В Полтавской области сегодня зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий на странице в Facebook.

По словам Малецького, сегодня лабораторно подтвердили заражение коронавирусом у 14 жителей Кременчуга. Все лица контактировали с ранее заболевшими на COVID-19 и пациентами с пневмонией.

"5 среди новых случаев - это пациенты районной больницы, где накануне произошла вспышка коронавируса. Наши чрезвычайщики прорабатывают новые карантинные зоны. Коммунальщики приступают к их дезинфекции", - добавил он.

Напомним, сегодня в Кропивницком подтвердили новый случай заболевания коронавирусом. Положительный тест обнаружили у 62-летней женщины. При этом вчера в центральной городской больнице скончалась 72-летняя жительница города.

Также РБК-Украина писало, что еще 3 случая инфицирования коронавирусом обнаружили в рядах Вооруженных сил Украины. По состоянию на сегодня известно о 35 случаях коронавируса в ВСУ, из них 2 - летальные.

Добавим, число новых случаев COVID-19 в Украине сокращается третий день подряд. За минувшие сутки в Минздраве зафиксировали 261 новый случай заражения коронавирусом на территории Украины. При этом 7 областей не предоставили никакой информации относительно тестирования на коронавирус.