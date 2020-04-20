У Полтавській області сьогодні виявили майже півтора десятка хворих на COVID-19

У Полтавській області сьогодні зареєстрували 14 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на сторінці у Facebook.

За словами Малецького, сьогодні лабораторно підтвердили зараження коронавірусом у 14 жителів Кременчука. Всі особи контактували з раніше захворілими на COVID-19 та пацієнтами з пневмонією.

"5 з-поміж нових випадків - це пацієнти районної лікарні, де напередодні стався спалах коронавірусу. Наші надзвичайники опрацьовують нові карантинні зони. Комунальники приступають до їх дезинфекції", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні у Кропивницькому підтвердили новий випадок захворювання на коронавірус. Позитивний тест виявили у 62-річної жінки. При цьому вчора у центральній міській лікарні померла 72-річна жителька міста.

Також РБК-Україна писало, що ще 3 випадки інфікування коронавірусом виявили у лавах Збройних сил України. Станом на сьогодні відомо про 35 випадків коронавірусу в ЗСУ, з них 2 - летальні.

Додамо, число нових випадків COVID-19 в Україні скорочується третій день поспіль. За минулу добу у МОЗ зафіксували 261 новий випадок зараження коронавірусом на території України. При цьому 7 областей не надали жодної інформації щодо тестування на коронавірус.