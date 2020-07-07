В Полтавской области подорвали и ограбили автомобиль "Укрпочты"

В с. Тишки (Полтавская область) взорвали автомобиль, который принадлежит "Укрпочте", в результате чего пострадали двое человек. Неизвестные завладели деньгами в сумме более 2,5 млн гривен и табельным пистолетом охранника.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По данному факту решается вопрос об открытии дела по признакам статьи 15, части 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители разыскивают причастных к нападению на автомобиль "Укрпочты".

Фото: последствия подрыва автомобиля (pl.npu.gov.ua)

Напомним, на окраине Мукачево обстреляли комплекс "Аква Сити", в здание попали с ручной противотанковой гранаты.

Ранее в Полтавской области в селе Соколова Балка Новосанжарского района произошел взрыв на территории производственной базы ООО СП "Полтавская газонефтяная компания".

Кроме того, в Черниговской области произошел пожар резервуара на нефтебазе вблизи пгт Лосиновка Нежинского района.